Салиба — цель номер один "Реала" на лето 2025
Испанский "Реал" определил защитника "Арсенала" Вильяма Салиба своей целью номер один на следующее лето.
Своей игрой за "Арсенал" Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в мировом футболе. Успехи Вильяма не остались незамеченными и в Мадриде.
"Реал" ищет усиление центра обороны с прошлого лета, когда испанский гранд проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лени Йоро.
По информации французского издания Le 10 Sport в эксклюзивном материале, теперь "Реал" нацелился на Салиба и уже установил контакт с окружением 23-летнего игрока сборной Франции, обозначив свой интерес.
Салиба только в прошлом году заключил новый долгосрочный контракт с "Арсеналом", однако "Реал" надеется сделать заманчивое и для игрока, и для его клуба предложение.
09.10.2024 22:00
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