FA настаивает на пожизненной дисквалификации Пакеты

FA будет добиваться пожизненной дисквалификации плеймейкера "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Ожидается, что в марте 2025 года будет рассмотрено громкое дело насчет обвинений, выдвинутых FA в адрес Пакеты по четырем умышленно полученным желтым карточкам.



Вердикт, вероятно, будет объявлен уже следующим летом, что позволит 27-летнему бразильцу доиграть этот сезон за "Вест Хэм".



По информации The Sun, к изначально выдвинутым обвинениям добавились еще два, которые касаются препятствий, созданных Пакетой в процессе расследования.



Прошлой осенью следователи на протяжении восьми недель изучали мобильный телефон Пакеты, анализируя историю звонков, сообщений и банковские выписки.



Когда затем вскрылись новые обстоятельства, которые следователи решили проверить, повторно запросив телефон, Пакета заявил, что выбросил устройство. Это было воспринято как отказ от сотрудничества.



Источник добавляет, что около 60 людей в Бразилии поставили суммы от 7 до 400 фунтов на желтые карточки Пакеты, а их суммарный выигрыш в букмекерских конторах составил 100,000 фунтов.