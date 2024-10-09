Холанд не жалеет, что бросил мяч в голову Габриэля

Эрлинг Холанд и Габриэль Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отказался приносить извинения защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу, в голову которого он бросил мяч.

22 сентября "Сити" буквально на последних секундах удалось уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги (2:2).

Когда Джон Стоунс забил спасительный для "горожан" гол, Холанд забрал мяч из сетки чужих ворот и бросил его в голову Габриэля, стоявшего к нему спиной и натянувшего футболку на голову.

Однако 24-летний норвежец не испытывает никаких угрызений совести по поводу того инцидента, расследовать который FA отказалась.

"Я особо не испытываю сожалений в своей жизни. Такого рода вещи случаются в разгар матча. Что случилось на поле, остается на поле. Так это устроено", — приводит слова Холанда Daily Mirror.


Метки FA, Арсенал, Габриэль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, происшествия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 417

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  1. gameboy 09.10.2024 20:17 # gameboy
    Напрашивается на агрессию в свои кресты, не иначе

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  2. insomniac 09.10.2024 20:10 # insomniac
    это патамушта заслуженную шестиматчевую дискву не схлопотал, уродина. иначе по другому пел бы.

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  3. f1111drhfegg 09.10.2024 20:10 # f1111drhfegg
    Охреневший бычара

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