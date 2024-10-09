Холанд не жалеет, что бросил мяч в голову Габриэля

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отказался приносить извинения защитнику "Арсенала" Габриэлю Магальяэсу, в голову которого он бросил мяч.

22 сентября "Сити" буквально на последних секундах удалось уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Арсеналом" в рамках Премьер-Лиги (2:2).



Когда Джон Стоунс забил спасительный для "горожан" гол, Холанд забрал мяч из сетки чужих ворот и бросил его в голову Габриэля, стоявшего к нему спиной и натянувшего футболку на голову.



Однако 24-летний норвежец не испытывает никаких угрызений совести по поводу того инцидента, расследовать который FA отказалась.



"Я особо не испытываю сожалений в своей жизни. Такого рода вещи случаются в разгар матча. Что случилось на поле, остается на поле. Так это устроено", — приводит слова Холанда Daily Mirror.



