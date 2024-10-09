Субименди отреагировал на слухи насчет "Сити"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Сити".

Минувшим летом Субименди отверг интерес "Ливерпуля", который был готов выплатить отступные по контракту Мартина с клубом из Сан-Себастьяна.



Теперь 25-летний Субименди готов таким же образом поступить с "Сити", куда его стали сватать после того, как "горожане" потеряли с травмой его партнера по сборной Испании в лице Родри.



"Слухи есть всегда, но пока что я всегда думал, что остаться в "Реал Сосьедад" — это лучшее решение для меня. Я по-прежнему могу многое дать этому клубу, я по-прежнему хочу расти и развиваться здесь", — цитирует Субименди Daily Mirror.