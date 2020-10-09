Тен Хаг уверен, что останется на ближайший матч "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг уверен, что будет на бровке во время следующего матча "Манчестер Юнайтед" — против "Брентфорд" на следующей неделе.

Накануне руководители "Юнайтед" более семи часов совещались в Лондоне, однако эта встреча не внесла ясности насчет будущего Тен Хага.



Тем не менее, близкие к Тен Хагу источники сообщили Daily Mirror, что главный тренер "Юнайтед" не ждет своего увольнения в обозримом будущем, сохраняя концентрацию на ближайшем матче Премьер-Лиги.



Тен Хаг начнет подготовку к противостоянию с "Борнмутом", когда вернется из небольшого отпуска, в который он отправился с началом международного перерыва.



Одновременно 54-летний голландец понимает, что результаты и игра команды должны улучшиться — и немедленно.