Тен Хаг уверен, что останется на ближайший матч "Юнайтед"
Эрик Тен Хаг уверен, что будет на бровке во время следующего матча "Манчестер Юнайтед" — против "Брентфорд" на следующей неделе.
Накануне руководители "Юнайтед" более семи часов совещались в Лондоне, однако эта встреча не внесла ясности насчет будущего Тен Хага.
Тем не менее, близкие к Тен Хагу источники сообщили Daily Mirror, что главный тренер "Юнайтед" не ждет своего увольнения в обозримом будущем, сохраняя концентрацию на ближайшем матче Премьер-Лиги.
Тен Хаг начнет подготовку к противостоянию с "Борнмутом", когда вернется из небольшого отпуска, в который он отправился с началом международного перерыва.
Одновременно 54-летний голландец понимает, что результаты и игра команды должны улучшиться — и немедленно.
09.10.2024 18:00
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Пусть через матч или через 5 этого пидора все равно напнут, только вот вернуть положение дел не получится, в лч уже через 5 туров будет не попасть. Так что жрите твари на ретклифе
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