Тен Хаг уверен, что останется на ближайший матч "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг уверен, что будет на бровке во время следующего матча "Манчестер Юнайтед" — против "Брентфорд" на следующей неделе.

Накануне руководители "Юнайтед" более семи часов совещались в Лондоне, однако эта встреча не внесла ясности насчет будущего Тен Хага.

Тем не менее, близкие к Тен Хагу источники сообщили Daily Mirror, что главный тренер "Юнайтед" не ждет своего увольнения в обозримом будущем, сохраняя концентрацию на ближайшем матче Премьер-Лиги.

Тен Хаг начнет подготовку к противостоянию с "Борнмутом", когда вернется из небольшого отпуска, в который он отправился с началом международного перерыва.

Одновременно 54-летний голландец понимает, что результаты и игра команды должны улучшиться — и немедленно.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 18:00

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  1. quavo 09.10.2024 19:00 # quavo
    Пусть через матч или через 5 этого пидора все равно напнут, только вот вернуть положение дел не получится, в лч уже через 5 туров будет не попасть. Так что жрите твари на ретклифе

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