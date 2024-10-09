Алиссон пропустит минимум семь матчей "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит минимум семь матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Алиссон был вынужденно заменен в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1).



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сразу же сказал, что его первый номер не поедет в сборную Бразилии.



Однако залечить мышечное повреждение за время октябрьского международного перерыва Алиссон никак не успеет. По информации talkSPORT, в "Ливерпуле" ожидают, что 32-летний бразилец пропустит около шести недель и вернется на футбольное поле только ближе к концу ноября.



В ближайшие 20 дней "Ливерпулю" предстоит сыграть против "Челси", "РБ Лейпциг", "Арсенала", дважды "Брайтона", "Байера" и "Астон Виллы", и все эти матчи, как ожидается, Алиссон пропустит.



Если восстановление Алиссона затянется, и он не вернется после международного перерыва в ноябре, то будет также рисковать пропустить матчи против "Реала" и "Манчестер Сити".



Добавим, это уже седьмая травма Алиссона за пять последних сезонов в "Ливерпуле". Подменять экс-голкипера "Ромы" на протяжении ближайших недель будет Кувин Келлехер.