Алиссон пропустит минимум семь матчей "Ливерпуля"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит минимум семь матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Алиссон был вынужденно заменен в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1).

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сразу же сказал, что его первый номер не поедет в сборную Бразилии.

Однако залечить мышечное повреждение за время октябрьского международного перерыва Алиссон никак не успеет. По информации talkSPORT, в "Ливерпуле" ожидают, что 32-летний бразилец пропустит около шести недель и вернется на футбольное поле только ближе к концу ноября.

В ближайшие 20 дней "Ливерпулю" предстоит сыграть против "Челси", "РБ Лейпциг", "Арсенала", дважды "Брайтона", "Байера" и "Астон Виллы", и все эти матчи, как ожидается, Алиссон пропустит.

Если восстановление Алиссона затянется, и он не вернется после международного перерыва в ноябре, то будет также рисковать пропустить матчи против "Реала" и "Манчестер Сити".

Добавим, это уже седьмая травма Алиссона за пять последних сезонов в "Ливерпуле". Подменять экс-голкипера "Ромы" на протяжении ближайших недель будет Кувин Келлехер.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. palmer 09.10.2024 17:07 # palmer
    Машина Слота движется в правильном направлении


    Источник: http://fapl.ru/posts/110469/?c=1#c7976260

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  2. hachidlo 09.10.2024 17:04 # hachidlo
    Даже страшно представить, как местные ватаны и разного рода черножопси будут вылизывать грузина, когда бразилец покинет портовый бордель в конце сезона.

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  3. dexter 09.10.2024 17:03 # dexter
    Это пиздец полный. Один из самых важных отрезков в сезоне и без основного кипера... Спасибо, Трент!

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