Алиссон пропустит минимум семь матчей "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пропустит минимум семь матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра.
Напомним, Алиссон был вынужденно заменен в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1).
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сразу же сказал, что его первый номер не поедет в сборную Бразилии.
Однако залечить мышечное повреждение за время октябрьского международного перерыва Алиссон никак не успеет. По информации talkSPORT, в "Ливерпуле" ожидают, что 32-летний бразилец пропустит около шести недель и вернется на футбольное поле только ближе к концу ноября.
В ближайшие 20 дней "Ливерпулю" предстоит сыграть против "Челси", "РБ Лейпциг", "Арсенала", дважды "Брайтона", "Байера" и "Астон Виллы", и все эти матчи, как ожидается, Алиссон пропустит.
Если восстановление Алиссона затянется, и он не вернется после международного перерыва в ноябре, то будет также рисковать пропустить матчи против "Реала" и "Манчестер Сити".
Добавим, это уже седьмая травма Алиссона за пять последних сезонов в "Ливерпуле". Подменять экс-голкипера "Ромы" на протяжении ближайших недель будет Кувин Келлехер.
09.10.2024 17:00
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Машина Слота движется в правильном направлении
Источник: http://fapl.ru/posts/110469/?c=1#c7976260
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Даже страшно представить, как местные ватаны и разного рода черножопси будут вылизывать грузина, когда бразилец покинет портовый бордель в конце сезона.
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Это пиздец полный. Один из самых важных отрезков в сезоне и без основного кипера... Спасибо, Трент!
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