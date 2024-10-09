Ливраменто и Джонс дополнительно вызваны в сборную Англии
Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто и полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс были дополнительно вызваны в сборную Англии.
Из 25 игроков, изначально вызванных в английскую сборную, временный тренер Ли Карсли сразу же недосчитался Эзри Конса, Кобби Майну и Моргана Гиббс-Уайта.
Спустя несколько дней Карсли обратился к молодежной сборной Англии U-21, чтобы забрать оттуда Ливраменто и Джонса.
21-летний Ливраменто пока не имеет опыта выступлений за взрослую сборную, хотя получал вызов от Карсли и в сентябре.
23-летний Джонс впервые был приглашен в национальную команду в мае, но в окончательную заявку англичан на Евро-2024 не попал.
В этот международный перерыв англичанам предстоит сыграть против Греции и Финляндии в рамках Лиги Наций, напоминает BBC.
09.10.2024 16:00
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