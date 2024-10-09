Мойес рассказал об интересе к нему клубов и сборных

Бывший наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил, что ему поступают предложения о работе от клубов и сборных.

Мойес находится без работы после расставания с "Вест Хэмом" в конце прошлого сезона. Второй период Дэвида в лондонском клубе продлился четыре с половиной года.



В данный момент Мойес отдыхает от футбола, однако на 61-летнего шотландца по-прежнему существует высокий спрос.



"Я наслаждаюсь свободным временем, я посмотрел ряд матчей, но я также провожу время со своей семьей, немного играю в гольф".



"Посмотрим, что случится в будущем, но в данный момент я просто получаю удовольствие от отдыха".



"Вернусь ли я к тренерской работе? Я пока не знаю, не знаю. Я пока не принял решение и не хочу его принимать. Я просто хочу посмотреть, что случится".



"В разные моменты времени мне поступали запросы от действительно славных клубов и сборных, но я никуда не спешу, и посмотрим, что случится", — сообщил Мойес talkSPORT.