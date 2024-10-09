Собослаи: "Слот спокойнее, чем Клопп"
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что новый главный тренер "красных" Арне Слот спокойнее своего предшественника Юргена Клоппа.
С приходом Слота на место Клоппа состав и стиль игры "Ливерпуля" не так сильно изменились, однако Собослаи отмечает разницу в характерах двух тренеров, что передается команде.
"С Юргеном мы отбирали мяч и шли прямо к воротам, чтобы забить. И это работало. Но теперь разница в том, что мы больше владеем мячом, спокойнее и разыгрываем мяч от обороны".
"Юрген был нашим 12-м игроком. Если бы он мог, он бы выбежал на поле и совершал отборы или вроде того. Новый тренер спокойнее".
"Он знает, что наш план сработает, если мы исполним его", — цитирует Собослаи talkSPORT.
09.10.2024 14:00
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Доля спокойствия не помешает после рок-н-ролла. КНЯЗИ будут на троне!!!
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