Собослаи: "Слот спокойнее, чем Клопп"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что новый главный тренер "красных" Арне Слот спокойнее своего предшественника Юргена Клоппа.

С приходом Слота на место Клоппа состав и стиль игры "Ливерпуля" не так сильно изменились, однако Собослаи отмечает разницу в характерах двух тренеров, что передается команде.



"С Юргеном мы отбирали мяч и шли прямо к воротам, чтобы забить. И это работало. Но теперь разница в том, что мы больше владеем мячом, спокойнее и разыгрываем мяч от обороны".



"Юрген был нашим 12-м игроком. Если бы он мог, он бы выбежал на поле и совершал отборы или вроде того. Новый тренер спокойнее".



"Он знает, что наш план сработает, если мы исполним его", — цитирует Собослаи talkSPORT.