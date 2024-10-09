Рюдигер мечтает о Салиба в "Реале"

Защитник испанского "Реала" Антонио Рюдигер признался, что Вильям Салиба из "Арсенала" является партнером его мечты.

"Реал" по-прежнему находится в поисках молодого центрального защитника после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лени Йоро минувшим летом.



На вопрос о том, какого защитника он бы хотел пригласить в Мадрид, Рюдигер без колебаний называет 23-летнего Салиба, который своей игрой за "Арсенал" заслужил репутацию одного из лучших на своей позиции в Премьер-Лиге.



"Я назову Вильяма Салиба".



"Я очень доволен своим партнером по центру обороны в лице Милитао, потому что он тоже вернулся после тяжелой травмы и набирает свою лучшую форму, но у нас так много матчей, поэтому нам придется использовать ротацию".



"Заполучить Салиба... Было бы замечательно", — цитирует Рюдигера talkSPORT.