Рюдигер мечтает о Салиба в "Реале"

Вильям Салиба Защитник испанского "Реала" Антонио Рюдигер признался, что Вильям Салиба из "Арсенала" является партнером его мечты.

"Реал" по-прежнему находится в поисках молодого центрального защитника после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лени Йоро минувшим летом.

На вопрос о том, какого защитника он бы хотел пригласить в Мадрид, Рюдигер без колебаний называет 23-летнего Салиба, который своей игрой за "Арсенал" заслужил репутацию одного из лучших на своей позиции в Премьер-Лиге.

"Я назову Вильяма Салиба".

"Я очень доволен своим партнером по центру обороны в лице Милитао, потому что он тоже вернулся после тяжелой травмы и набирает свою лучшую форму, но у нас так много матчей, поэтому нам придется использовать ротацию".

"Заполучить Салиба... Было бы замечательно", — цитирует Рюдигера talkSPORT.


Метки Арсенал, Реал, Рюдигер, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 13:00

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  1. abse 09.10.2024 13:18 # abse
    Это тот самый нигер которого выгнали из Членси? И он о чём то мечтает, кого это волнует?

    (ответить)

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