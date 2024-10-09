"Юнайтед" предпочел Хейлунда Уоткинсу

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса в прошлом году в пользу Расмуса Хейлунда.

Не сумев заполучить Харри Кейна, летом 2023 "Юнайтед" потратил 72 миллиона фунтов на приглашение Хейлунда из "Аталанты".



В своем дебютном сезоне за "Юнайтед" Хейлунд забил 10 голов в рамках Премьер-Лиги, что позволило "красным дьяволам" финишировать только на восьмом месте.



По информации ESPN, на покупке 21-летнего датчанина лично настоял главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг. У "дьяволов" также была альтернатива в лице Уоткинса.



Однако Тен Хаг не поверил в Уоткинса, который выдал блестящий сезон. 28-летний англичанин забил 27 голов в 53 матчах и помог "Вилле" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Помимо своих голевых достижений, Уоткинс также получил награду лучшему плеймейкеру в прошлом сезоне Премьер-Лиги за 13 результативных передач. У Хейлунда их оказалось только две.