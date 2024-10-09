Мойес: "Тен Хаг великолепно делает свою работу"

Экс-наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что его коллега Эрик Тен Хаг из "Манчестер Юнайтед" великолепно справляется со своей работой.

Будущее Тен Хаг вновь стало предметом интенсивных спекуляций после неудачного старта "Юнайтед" в новом сезоне. В данный момент "красные дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.



Однако Мойес, ставший преемником сэра Алекса Фергюсона в "Юнайтед" в 2013 году, отмечает, что Тен Хаг стойко выдерживает обрушившуюся на него критику и не теряет самообладание.



"Думаю, он великолепно делает свою работу. Думаю, он продемонстрировал великолепную стойкость в сложившейся ситуации, и я думаю, он заслуживает похвалы за то, как он держится".



"Насколько мне известно, он не уклоняется ни от каких вопросов, которые вы ему задаете, или от интервью медиа. Думаю, он заслуживает огромной похвалы за это, потому что его работа связана с невероятным давлением и разговорами людей. Поэтому я должен сказать, что он великолепно делает свою работу", — сообщил Мойес BBC.