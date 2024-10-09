Клопп возвращается к работе с 1 января

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о возвращении в футбол и с 1 января приступает к работе в концерне Red Bull.

Напомним, Клопп покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, после почти девяти лет в клубе. Юрген говорил, что собирается отдохнуть минимум год.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что Клопп решил досрочно прервать свой творческий отпуск и уже заключил контракт с Red Bull, где с Нового года станет глобальным руководителем футбольного департамента ("Global Head of Soccer").



Клоппу будет курировать все футбольные команды концерна, включая немецкий "РБ Лейпциг", австрийский "Ред Булл", американский "Нью-Йорк Ред Буллз". Зоной ответственности Юргена будут назначение тренеров, определение игровой философии, развитие игроков и трансферы.



Издание добавляет, что подписанный Клоппом контракт предусматривает условие, позволяющее Юргену стать главным тренером сборной Германии, если соответствующее предложение, конечно, поступит.