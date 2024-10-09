Клопп возвращается к работе с 1 января

Юрген Клопп Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о возвращении в футбол и с 1 января приступает к работе в концерне Red Bull.

Напомним, Клопп покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, после почти девяти лет в клубе. Юрген говорил, что собирается отдохнуть минимум год.

Однако Sky Sport Germany утверждает, что Клопп решил досрочно прервать свой творческий отпуск и уже заключил контракт с Red Bull, где с Нового года станет глобальным руководителем футбольного департамента ("Global Head of Soccer").

Клоппу будет курировать все футбольные команды концерна, включая немецкий "РБ Лейпциг", австрийский "Ред Булл", американский "Нью-Йорк Ред Буллз". Зоной ответственности Юргена будут назначение тренеров, определение игровой философии, развитие игроков и трансферы.

Издание добавляет, что подписанный Клоппом контракт предусматривает условие, позволяющее Юргену стать главным тренером сборной Германии, если соответствующее предложение, конечно, поступит.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 10:00

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