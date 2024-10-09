Лофтус-Чик может вернуться в Премьер-Лигу в январе

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник итальянского "Милана" Рубен Лофтус-Чик может уже в январе вернуться в Премьер-Лигу.

Проведя 19 лет в системе "Челси", летом 2023 Лофтус-Чик присоединился к "Милану". Рубен добровольно пошел на понижение зарплаты, чтобы играть регулярно.

Однако в последние недели 28-летний полузащитник, на счету которого 10 матчей за сборную Англии, не всегда проходил в стартовый состав "Милана", и это подталкивает его к возвращению на родину.

Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на близкий к Лофтус-Чику источник, среди заинтересованных в Рубене клубов значится "Вест Хэм".

За плечами у Лофтус-Чика свыше 150 матчей в Премьер-Лиге, которые он сыграл за "Челси", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм".


Метки Вест Хэм, Лофтус-Чик, Милан

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 09:00

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  1. chelsea88 09.10.2024 10:12 # chelsea88
    По любому гг заинтересованы, они любят говно за топами подбирать.

    (ответить)

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