Уход Бегиристайна не повлияет на решение Гвардиолы
Уход Чики Бегиристайн с поста спортивного директора "Манчестер Сити" не окажет влияния на решение главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы насчет своего будущего.
Накануне стало известно, что 60-летний Бегиристайн покинет "Сити" в конце этого сезона. Чики уже определил своего преемника, который приступит к работе в начале 2025 года.
Бегиристайн был ближайшим соратником Гвардиолы не только в "Сити", но и в "Барселоне", которую им также довелось вместе представлять в качестве игроков.
Как раз в конце сезона истекает контракт Гвардиолы, однако The Telegraph утверждает, что уход Бегиристайна не ухудшил шансы "Сити" договориться с Хосепом о продлении сотрудничества.
Издание также сообщает, что уход Бегиристайна не связан с рассматриваемым сейчас делом насчет 115 нарушений "Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
09.10.2024 08:00
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