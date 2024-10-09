Уход Бегиристайна не повлияет на решение Гвардиолы

Уход Чики Бегиристайн с поста спортивного директора "Манчестер Сити" не окажет влияния на решение главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы насчет своего будущего.

Накануне стало известно, что 60-летний Бегиристайн покинет "Сити" в конце этого сезона. Чики уже определил своего преемника, который приступит к работе в начале 2025 года.



Бегиристайн был ближайшим соратником Гвардиолы не только в "Сити", но и в "Барселоне", которую им также довелось вместе представлять в качестве игроков.



Как раз в конце сезона истекает контракт Гвардиолы, однако The Telegraph утверждает, что уход Бегиристайна не ухудшил шансы "Сити" договориться с Хосепом о продлении сотрудничества.



Издание также сообщает, что уход Бегиристайна не связан с рассматриваемым сейчас делом насчет 115 нарушений "Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.