Грилиш считает, что Саутгейт должен был взять его на Евро-2024

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш считает, что бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ошибся, не взяв его на Евро-2024.

Неважный сезон за свой обернулся для Грилиша непопаданием в заявку англичан на Евро-2024 минувшим летом.



Вернувшись в сборную благодаря Ли Карсли, принявшему управление командой после ухода Саутгейта, Грилиш рассказал, что думает о том решении Гарета.



"Буду честен с вами — я не был согласен с его решением. На каждом участке поля тебе нужен некоторый баланс, и сейчас я рассматриваю себя довольно опытным игроком".



"Я уже много всего выиграл, и если вы спросите меня, должен ли я был отправиться на турнир, я скажу да, должен был, но, как вы знаете, этого не случилось".



"Я благодарен Ли Карсли за то, что он дал мне этот шанс и оказал мне свое доверие. Это позволяет мне чувствовать, что тренер по-настоящему ценит меня, и за то время, что я здесь нахожусь, он заслуживает высшей похвалы", — цитирует Грилиша Sky Sports.