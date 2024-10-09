Уэбб признал, что VAR должна была помешать удалению Фернандеша

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что система VAR дала сбой, когда капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был удален в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, с помощью апелляции Фернандешу удалось успешно оспорить свою красную карточку незадолго до перерыва проигранного "Юнайтед" матча против "Тоттенхэма" (0:3).



По мнению Уэбба, в этой ситуации рефери Криса Кавану подвел не только лайнсмен, но и арбитр VAR Питер Бэнкс, который должен был вмешаться и заставить коллегу изменить решение об удалении.



"Это была ошибка. Мы слышали по аудио, как лайнсмен сказал, что это нарушение на красную карточку, и рефери учел этот совет".



"Это был контакт с высоко поднятой ногой, но сперва Фернандеш поскользнулся. Там не было попытки сыграть в мяч, и лайнсмену показалось, что он нанес удар шипами. В этом небольшая ошибка. Здесь нет намеренного удара ногой по сопернику. Скорее, это была случайность. VAR должна была отправить рефери к монитору", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.



