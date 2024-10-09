Палмер признан Игроком Года в сборной Англии

Нападающий "Челси" Коул Палмер был признан лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2023/24.

22-летний Палмер впечатляющим образом отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Челси". Но Коул проявил себя не только на клубном уровне.



Палмер лишь в ноябре 2023 дебютировал за сборную Англии. С тех пор Коул сыграл за национальную команду девять матчей, включая пять на Евро-2024.



Именно Палмер забил гол в проигранном англичанами финале Евро-2024 против Испанцев (2:1).



В голосовании на лучшего игрока сборной Англии по итогам прошлого сезона принимали участие все футболисты, сыгравшие минимум 50 процентов матчей на международном уровне с сентября 2023 по июль 2024.



Главными конкурентами Палмера были Джуд Беллингем из "Реала" и Букайо Сака из "Арсенала", которые заняли второе и третье места, соответственно.



Как отмечает Sky Sports, Палмер — первый со времен Эшли Коула в 2010 году представитель "Челси", который получает эту престижную награду.



На протяжении двух предыдущих сезонов Игроком Года в сборной Англии становился упомянутый Сака.



