Палмер признан Игроком Года в сборной Англии
Нападающий "Челси" Коул Палмер был признан лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2023/24.
22-летний Палмер впечатляющим образом отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Челси". Но Коул проявил себя не только на клубном уровне.
Палмер лишь в ноябре 2023 дебютировал за сборную Англии. С тех пор Коул сыграл за национальную команду девять матчей, включая пять на Евро-2024.
Именно Палмер забил гол в проигранном англичанами финале Евро-2024 против Испанцев (2:1).
В голосовании на лучшего игрока сборной Англии по итогам прошлого сезона принимали участие все футболисты, сыгравшие минимум 50 процентов матчей на международном уровне с сентября 2023 по июль 2024.
Главными конкурентами Палмера были Джуд Беллингем из "Реала" и Букайо Сака из "Арсенала", которые заняли второе и третье места, соответственно.
Как отмечает Sky Sports, Палмер — первый со времен Эшли Коула в 2010 году представитель "Челси", который получает эту престижную награду.
На протяжении двух предыдущих сезонов Игроком Года в сборной Англии становился упомянутый Сака.
09.10.2024 00:05
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Гуехи больше заслужил.
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Кстати, а где там эллиоттоп бабусин? Он вообще играет?
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В голосовании на лучшего игрока сборной Англии по итогам прошлого сезона принимали участие все футболисты, сыгравшие минимум 50 процентов матчей на международном уровне с сентября 2023 по июль 2024.
Источник: http://fapl.ru/posts/110487/#reply
Только футболисты могли выбрать лучшим игроком запасного на Евро, да.
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Справедливо. Лучший. Поведёт команду со своими братюнями по сборной к чемпионству.
Кто, если не Щолсей?
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