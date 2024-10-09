Палмер признан Игроком Года в сборной Англии

Коул Палмер Нападающий "Челси" Коул Палмер был признан лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2023/24.

22-летний Палмер впечатляющим образом отыграл прошлый сезон, свой дебютный за "Челси". Но Коул проявил себя не только на клубном уровне.

Палмер лишь в ноябре 2023 дебютировал за сборную Англии. С тех пор Коул сыграл за национальную команду девять матчей, включая пять на Евро-2024.

Именно Палмер забил гол в проигранном англичанами финале Евро-2024 против Испанцев (2:1).

В голосовании на лучшего игрока сборной Англии по итогам прошлого сезона принимали участие все футболисты, сыгравшие минимум 50 процентов матчей на международном уровне с сентября 2023 по июль 2024.

Главными конкурентами Палмера были Джуд Беллингем из "Реала" и Букайо Сака из "Арсенала", которые заняли второе и третье места, соответственно.

Как отмечает Sky Sports, Палмер — первый со времен Эшли Коула в 2010 году представитель "Челси", который получает эту престижную награду.

На протяжении двух предыдущих сезонов Игроком Года в сборной Англии становился упомянутый Сака.

Коул Палмер


Метки награды, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 09.10.2024 00:11 # brown-ale
    Гуехи больше заслужил.

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  2. hachidlo 09.10.2024 00:10 # hachidlo
    Кстати, а где там эллиоттоп бабусин? Он вообще играет?

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  3. alexomck 09.10.2024 00:09 # alexomck
    В голосовании на лучшего игрока сборной Англии по итогам прошлого сезона принимали участие все футболисты, сыгравшие минимум 50 процентов матчей на международном уровне с сентября 2023 по июль 2024.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110487/#reply

    Только футболисты могли выбрать лучшим игроком запасного на Евро, да.

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  4. hachidlo 09.10.2024 00:08 # hachidlo
    Справедливо. Лучший. Поведёт команду со своими братюнями по сборной к чемпионству.
    Кто, если не Щолсей?

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