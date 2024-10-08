Райан Мейсон договаривается с "Андерлехтом"

Член тренерского штаба "Тоттенхэма" Райан Мейсон ведет переговоры о своем назначении главным тренером бельгийского "Андерлехта".

В 2017 году, в возрасте 26 лет, Мейсон был вынужден завершить игровую карьеру из-за перелома черепа, полученного в матче за "Халл" против "Челси".



Спустя считанные месяцы Мейсон вернулся в родной "Тоттенхэм", где начал свою тренерскую карьеру.



С тех пор Мейсон дважды исполнял обязанности главного тренера, принимая управление первое командой после увольнений Жозе Моуриньо и Антонио Конте.



Последние 16 месяцев Мейсон провел, ассистируя Анге Постекоглу, но теперь Райану, возможно, настало время попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Как сообщает Sky Sports, в приглашении 33-летнего англичанина заинтересован "Андерлехт", который сейчас занимает четвертое место в бельгийском первенстве, находясь в пяти очках от вершины.



Мейсон является одним из нескольких кандидатов, рассматриваемых "Андерлехтом", но переговоры уже находятся в завершающей стадии.