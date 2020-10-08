Встреча боссов МЮ не прояснила будущее Тен Хага

Ожидаемая встреча руководства "Манчестер Юнайтед" не внесла ясности насчет будущего главного тренера Эрика Тен Хага.

Во вторник в Лондоне собралось все высшее руководство "Юнайтед", включая совладельцев клуба сэра Джима Рэтклиффа и Джоэла Глэйзера.



Как сообщает Sky Sports, встреча продлилась более семи часов, однако "Юнайтед" не делал каких-либо заявлений по итогам этого мероприятия.



Даже сотрудники "Юнайтед" не получили каких-либо намеков насчет Тен Хага. Отсутствие новостей Эрик может трактовать как хорошие новости для себя — пока все остается без изменений.