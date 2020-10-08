Встреча боссов МЮ не прояснила будущее Тен Хага

Эрик Тен Хаг Ожидаемая встреча руководства "Манчестер Юнайтед" не внесла ясности насчет будущего главного тренера Эрика Тен Хага.

Во вторник в Лондоне собралось все высшее руководство "Юнайтед", включая совладельцев клуба сэра Джима Рэтклиффа и Джоэла Глэйзера.

Как сообщает Sky Sports, встреча продлилась более семи часов, однако "Юнайтед" не делал каких-либо заявлений по итогам этого мероприятия.

Даже сотрудники "Юнайтед" не получили каких-либо намеков насчет Тен Хага. Отсутствие новостей Эрик может трактовать как хорошие новости для себя — пока все остается без изменений.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 324

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. muzzle 08.10.2024 22:12 # muzzle
    Им было не до Хага, они анекдоты рассказывали друг другу. Даже если уволят яицеголового, всё равно у них не хватит ума нанять достойного, - наймут какого то Грэма Поттера и опять будут в жопе. Конченные ублюдки!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: