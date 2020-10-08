Встреча боссов МЮ не прояснила будущее Тен Хага
Ожидаемая встреча руководства "Манчестер Юнайтед" не внесла ясности насчет будущего главного тренера Эрика Тен Хага.
Во вторник в Лондоне собралось все высшее руководство "Юнайтед", включая совладельцев клуба сэра Джима Рэтклиффа и Джоэла Глэйзера.
Как сообщает Sky Sports, встреча продлилась более семи часов, однако "Юнайтед" не делал каких-либо заявлений по итогам этого мероприятия.
Даже сотрудники "Юнайтед" не получили каких-либо намеков насчет Тен Хага. Отсутствие новостей Эрик может трактовать как хорошие новости для себя — пока все остается без изменений.
08.10.2024 22:00
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Им было не до Хага, они анекдоты рассказывали друг другу. Даже если уволят яицеголового, всё равно у них не хватит ума нанять достойного, - наймут какого то Грэма Поттера и опять будут в жопе. Конченные ублюдки!
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