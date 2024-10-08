Бегиристайн покинет "Сити" в конце сезона

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн покинет клуб в конце сезона.

Бегиристайн трудится в "Сити" с 2012 года, в 2016 пригласив на должность главного тренера Хосепа Гвардиолу.



Однако с Гвардиолой Бегиристайн познакомился задолго до этого — вместе они играли за "Барселону", и именно Чики, будучи техническим директором на "Ноу Камп", дал Хосепу его первую работу на тренерском поприще в 2008 году.



Изначально Бегиристайн планировал отойти от активной деятельности в 55 лет, но был так увлечен работой в "Сити", что остался до своего 60-летия, которое испанец отметил в августе.



Как сообщает The Athletic, Бегиристайн уже помог "Сити" определить своего преемника, который приступит к работе в начале 2025 и первые полгода будет принимать дела у Чики.



За время работы Бегиристайна "Сити" выиграл семь титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, шесть Кубков Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.