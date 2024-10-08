Джексон не будет наказан за удар соперника в лицо

Николас Джексон Нападающий "Челси" Николас Джексон не будет наказан за удар соперника в лицо во время матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

Напомним, Джексон не получил даже желтой карточки во время массовой стычки двух команд в концовке субботнего матча на "Стэмфорд Бридж", когда Николас рукой удар в лицо защитника "Форест" Морато.

Как сообщает Sky Sports, арбитр VAR видел поступок уже замененного к тому моменту Джексона, что и было отражено в послематчевом отчете рефери Криса Каваны.

А поскольку решения рефери в поле пересмотру не подлежат, FA оказалась бессильна принять какие-либо санкции в отношении Джексона.

Таким образом, 23-летний сенегалец, забивший четыре гола и отдавший три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, избежал дисквалификации и сможет отправиться на выезд к "Ливерпулю" после международного перерыва.


Метки FA, Джексон, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2024 20:00

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  1. meshuggah 08.10.2024 20:05 # meshuggah
    А подзалупники уже надеялись, что Николас ДЖАксон их не будет ебать

    (ответить)

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