Защитник "Ипсвича" Аксель Туанзебе едва не лишился большого пальца руки в результате нелепого инцидента.

"Ипсвичу" очень не хватало 26-летнего Туанзебе в проигранном "Вест Хэму" матче Премьер-Лиги в минувшую субботу (4:1).



Оказывается, Туанзебе пропустил выезд в Лондон после того, как на прошлой неделе у себя дома мыл посуду и сильно порезался осколком разбившегося стеклянного стакана.



Травма была очень серьезной, и над Туанзебе нависла угроза лишиться пальца, однако срочная операция позволила сохранить поврежденную конечность.



Как сообщает Daily Mail, восстановление после хирургической процедуры займет минимум пару недель, поэтому участие Туанзебе в домашнем матче против "Эвертона" 19 октября находится под вопросом.