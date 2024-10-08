FA предъявила обвинения "Челси" и "Форест"

FA обвинила "Челси" и "Ноттингем Форест" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Боевая ничья 1:1 на "Стэмфорд Бридж" в минувшее воскресенье была отмечена массовой стычкой двух команд на исходе второго тайма.



Страсти вспыхнули после того, как Неко Уильямс вытолкнул Марка Кукурелью за пределы поля. Оба игрока получили от рефери Криса Каваны по желтой карточке.



Данный инцидент не остался без внимания FA, и теперь "Челси" и "Форест" надлежит ответить на выдвинутые обвинения до четверга.



