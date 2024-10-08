"Юнайтед" потерял Магуайра на несколько недель
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харрри Магуайр пропустит несколько недель с травмой ноги.
31-летний Магуайр вернулся в стартовый состав "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (0:0), однако уже в перерыве Харри уступил свое место на поле Маттейсу Де Лигту.
Замена Магуайра оказалась вынужденной, потому что Харри получил травму нижней части своей левой ноги. С "Вилла Парк" экс-защитник "Лестера" уезжал в защитном сапоге.
Теперь Магуайр проведет некоторое время в лазарете, и международного перерыва ему едва ли хватит, чтобы восстановиться.
"Разочарован тем, что получил травму на выходных. Это несколько недель вне игры, но я вернусь сильнее", — написал Магуайр в инстаграме.
08.10.2024 17:00
Просмотров: 178
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гвоздь в крышку 10хаговского гроба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий