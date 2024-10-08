"Юнайтед" потерял Магуайра на несколько недель

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харрри Магуайр пропустит несколько недель с травмой ноги.

31-летний Магуайр вернулся в стартовый состав "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (0:0), однако уже в перерыве Харри уступил свое место на поле Маттейсу Де Лигту.



Замена Магуайра оказалась вынужденной, потому что Харри получил травму нижней части своей левой ноги. С "Вилла Парк" экс-защитник "Лестера" уезжал в защитном сапоге.



Теперь Магуайр проведет некоторое время в лазарете, и международного перерыва ему едва ли хватит, чтобы восстановиться.



"Разочарован тем, что получил травму на выходных. Это несколько недель вне игры, но я вернусь сильнее", — написал Магуайр в инстаграме.