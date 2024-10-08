Кейн тренировался отдельно от партнеров по сборной Англии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн тренировался отдельно от своих партнеров по команде.

Кейн получил травму ноги в матче Бундеслиги за "Баварию" против "Айнтрахта" в минувший уикенд (3:3). Несмотря на это Харри приехал в расположение своей сборной.



Как сообщает Sky Sports, в понедельник вечером 31-летний нападающий был осмотрен медицинским штабом англичан, а сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе.



Кейн ограничился занятием в зале, отдельно от своих партнеров по сборной, которые в количестве 21 человека начали подготовку к выездному матчу Лиги Наций против Финляндии в воскресенье.