МЮ собирается оставить Тен Хага и не обращался к Тухелю

"Манчестер Юнайтед" не обращался к Томасу Тухелю и, вероятно, не будет увольнять своего главного тренера Эрика Тен Хага в этот международный перерыв.

Пользуясь паузой на игры сборных, Тен Хаг предоставил несколько дней отдыха себе и футболистам, которые не поехали в свои национальные команды.



Sky Sports ожидает, что Тен Хаг останется на своем посту к 19 октября, когда "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" в рамках Премьер-Лиги.



Утверждается, что в данный момент Тен Хаг сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", а Тухель, считающийся фаворитом на замену Эрика, не возобновлял диалог с "красными дьяволами".



Последний раз Тухель разговаривал с "Юнайтед" минувшим летом. Стороны уже обсуждали финансовые детали сделки, но в итоге клуб решил не увольнять Тен Хага.