Руни считает, что МЮ не хватает костяка из британских игроков

Манчестер Юнайтед Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красным дьяволам" не хватает костяка их британских игроков.

При Эрике Тен Хаге, который тренирует "Юнайтед" с 2022 года, "дьяволы" потратили свыше 600 миллионов фунтов на трансферы. Но Руни кажется, что многочисленные приобретения нарушили идентичность клуба с "Олд Траффорд".

Руни указывает на то, что в прежние времена британские игроки всегда были на ведущих ролях в "Юнайтед", а сейчас этого не наблюдается.

"Думаю, дело в культуре этого футбольного клуба... Мы видим много пришедших игроков, много иностранных игроков. Думаю, идентичность "Манчестер Юнайтед" всегда держалась на хорошем костяке из британских игроков. Возможно, именно этого им слегка не хватает. Не хватает игроков, которые могут контролировать раздевалку и помогать тренеру в сложный период".

"Так что мы наблюдаем большие изменения относительно того, что было в предыдущие годы, но будем надеяться, Тен Хаг наладит ситуацию и вернет их к борьбе за титул", — сообщил Руни talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2024 14:00

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  1. gameboy 08.10.2024 15:14 # gameboy
    Шарит
    Тут Венгер в перспективе разъебал алкаша

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  2. mansoor 08.10.2024 14:47 # mansoor
    Купили бы они Райса, Айвена Тоуни, Кейна, Палмера, Грилиша, Беллингема, Гехи и вратаря Пикфорда за 600 лямов, можно было бы выиграть чемпионат. Но это же МЮ Глейзеров. Посмотрим что сделает химический олигарх.

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  3. chelsiukpro 08.10.2024 14:44 # chelsiukpro
    Куйню ляпнул вспония своё поколение! Посмотри на сегодня ТОП 4 , так нету ведущих Англиков кроме Райса негры белые и т.д и все пучком идет...

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  4. liverpo0ol 08.10.2024 14:05 # liverpo0ol
    Сколько мощи на фото, не то что сейчас кал из лямов

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  5. closer 08.10.2024 14:02 # closer
    А фотка какая..

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