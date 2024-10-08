Руни считает, что МЮ не хватает костяка из британских игроков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красным дьяволам" не хватает костяка их британских игроков.

При Эрике Тен Хаге, который тренирует "Юнайтед" с 2022 года, "дьяволы" потратили свыше 600 миллионов фунтов на трансферы. Но Руни кажется, что многочисленные приобретения нарушили идентичность клуба с "Олд Траффорд".



Руни указывает на то, что в прежние времена британские игроки всегда были на ведущих ролях в "Юнайтед", а сейчас этого не наблюдается.



"Думаю, дело в культуре этого футбольного клуба... Мы видим много пришедших игроков, много иностранных игроков. Думаю, идентичность "Манчестер Юнайтед" всегда держалась на хорошем костяке из британских игроков. Возможно, именно этого им слегка не хватает. Не хватает игроков, которые могут контролировать раздевалку и помогать тренеру в сложный период".



"Так что мы наблюдаем большие изменения относительно того, что было в предыдущие годы, но будем надеяться, Тен Хаг наладит ситуацию и вернет их к борьбе за титул", — сообщил Руни talkSPORT.