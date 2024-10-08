Скоулз: "У МЮ настоящий бардак с комплектацией состава"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "бардаком" политику своего бывшего клуба по комплектации состава.

В воскресенье "Юнайтед" продлил свою неудачную серию на старте нового сезона, сыграв в гостях у "Астон Виллы" без голов.



Выбор стартового состава главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом на этот матч произвел неизгладимое впечатление на Скоулза, которого особенно печалит ситуация в нападении.



"Я просто не думаю, что у нас достаточно мастерства, особенно в зоне нападения. Возвращаясь к самым успешным командам, они всегда обладали способными забивать голы игроками. А сколько забили мы? Пять голов в семи матчах".



"Мы обладали тремя или четырьмя нападающими, которые могут дать вам по 20 голов. Это где-то 80 голов за сезон, и я просто не вижу этого в линии нападения "Манчестер Юнайтед" сейчас. Слушайте, Хейлунд в порядке, но забьет ли он 20 голов? Я так не думаю".



"Зиркзее... А кто он? 9-й номер или 10-й номер? Забьет ли он 20 голов? Я так не думаю. Думаю, они больше полагаются на надежду, чем на проверенное мастерство, и они потратили так много денег".



"Это нелепо большое количество денег, и некоторые их этих приобретений даже не проходят в состав! Предполагалось, что Угарте изменит игру в полузащите... Но он не играет".



"Де Лигт за 50 миллионов фунтов — не играет. Вместо него вышел 36-летний Джонни Эванс. То же самое с Мартинесом, которого Тен Хаг привел в клуб. О чем он думал сегодня? Джонни Эванс играет, Магуайр в старте, Линделеф выходит на замену. Это просто настоящий бардак с комплектацией состава".



"Когда у вас нет стиля игры, или вы не знаете, как играть или в какой манере играть, то подбирать игроков очень сложно. В случае с "Ливерпулем" покупать довольно легко, потому ты знаешь, что нужно делать. Они играют 4-3-3. И ты можешь подбирать игроков под это".



"Но когда у вас нет стиля игры, ты не знаешь, как будешь играть. Ваш стиль меняется от недели к неделе. Ты практически тыкаешь пальцем в небо: "Он выглядит хорошим игроком, мы постараемся заполучить его", — цитирует Скоулза Daily Mail.