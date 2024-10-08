"Сити" потребует компенсацию с Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" собирается взыскать с Премьер-Лиги недополученную прибыль из-за двух заблокированных спонсорских контрактов.

Накануне было объявлено, что "Сити" частично выиграл дело против Премьер-Лиги насчет незаконности APT-правил (Associated Party Transactions), регулирующих спонсорские контракты между связанными сторонами.



Daily Mail ожидает, что теперь Премьер-Лига значительно скорректирует введенные в 2021 году APT-правила или отменит их вовсе, а клубы, которые чувствуют себя пострадавшими, попытаются возместить свой ущерб.



В первую очередь это попытается сделать "Сити", потому что трибунал уже признал, что в 2023 году Премьер-Лига незаконно заблокировала новый спонсорский контракт "горожан" с авиакомпанией Etihad.



Аналогичным образом Премьер-Лига не позволила банку First Abu Dhabi Bank стать спонсором клуба с "Этихад".



Теперь "Сити" должен посчитать недополученную прибыль, чтобы затем потребовать от Премьер-Лиги компенсацию.