Руни: "Тен Хаг — великолепный тренер"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выразил свою поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу.

Дальнейшее пребывание Тен Хага в "Юнайтед" оказалось под большим вопросом после провального старта нового сезона. Сейчас "дьяволы" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в Лиге Европы оба своих первых матча свели вничью.



Однако возглавляющий "Плимут" Руни проявляет тренерскую солидарность и считает, что в первую очередь вопросы нужно задавать не Тен Хагу, а игрокам "Юнайтед".



"Ну, разумеется, это владельцы "Манчестер Юнайтед" должны решить, является ли он правильным человеком для этой работы. Но я уверен, что Эрик Тен Хаг — великолепный тренер".



"Он выигрывал трофеи везде, где ему довелось бывать, в том числе в "Манчестер Юнайтед".



"Да, он переживает сложный период, и я думаю, он сам бы это признал. Но ты надеешься, что он сможет исправить ситуацию, потому что тренеры слишком часто лишаются работы, после чего следует очередная перестройка при другом тренере".



"Думаю, каждый бы хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" сражался за титул, поэтому занимать 14-е место... Уверен, каждый в клубе знает, что они должны прибавить".



"Мне известно, что Эрик Тен Хаг делает все возможное, чтобы постараться прибавить. Как я уже говорил в прошлом сезоне, игроки должны играть лучше, нежели они это делают".



"За последние годы они значительно обновили состав. Ты просто хочешь, чтобы они снова сражались за титул", — цитирует Руни Daily Mail.