Эйнджел Гомес открыт к возвращению в "Юнайтед"

Атакующий полузащитник французского "Лилля" Эйнджел Гомес заявил, что не исключает свое возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Гомес выступает за "Лилль" после своего перехода из "Юнайтед" в 2020 году, и за это время Эйнджел добился впечатляющего прогресса, подтверждением чему стал его попадание в сборную Англии.



Контракт 24-летнего Гомеса с "Лиллем" истекает в конце сезона, и ведущие клубы Европы могут попытаться уже в январе переманить Эйнджела.



В данный момент неясно, помышляет ли "Юнайтед" о возвращении своего бывшего юниора, но сам Гомес признает, что ему было бы сложно отказать родному клубу.



"Как бы удивительно это ни было, но после того, как я обрел счастье за рубежом, я понимаю, что обратный путь для меня не может быть исключен".



"Здесь всегда имеет место сентиментальные чувства, поэтому, конечно, мне будет сложно сказать "нет", — сообщил Гомес The Times.