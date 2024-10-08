В "Арсенале" уверены, что Хаверц поправится к ближайшему матчу

В "Арсенале" уверены, что нападающий Кай Хаверц успеет решить свои проблемы с коленом во время международной паузы.

Целиком сыграв победный для "Арсенала" матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу (3:1), затем 25-летний Хаверц пожаловался на колено.



В результате Хаверц не поехал в сборную Германии, которая в этом месяце сыграет против Боснии и Герцеговины и против Голландии в рамках Лиги Наций.



Как утверждает The Sun, на самом деле колено беспокоит Хаверца с конца прошлого сезона. Проблемы являются контролируемыми, но время от времени обостряются.



Дабы избежать дополнительных повреждений и нагрузок на колено, Хаверц остался в расположении "Арсенала", однако "канониры" всецело ожидают, что Кай восстановится к выездному матчу против "Борнмута" 19 октября.



В этом сезоне Хаверц является ключевым игроком "Арсенала". Кай выходил в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка в 11 из 12 матчей "канониров" с учетом всех соревнований, забив шесть голов.