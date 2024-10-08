МЮ рассматривает трех тренеров на замену Тен Хагу

Томас Тухель и Томас Франк "Манчестер Юнайтед" рассматривает трех специалистов на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Уже сегодня, во вторник, в Лондоне пройдет запланированная заранее встреча высшего руководства "Юнайтед", и боссам клуба предстоит решить, останется ли Тен Хаг на своем посту.

По информации talkSPORT, если "Юнайтед" все же решит уволить Тен Хага, то своего следующего рулевого клуб будет выбирать из шорт-листа, включающего в себя трех специалистов.

В этот список входят бывший тренер "Челси" Томас Тухель, экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, а также возглавляющий "Брентфорд" Томас Франк. Все трое имеют своих почитателей в руководстве "Юнайтед".

Тухеля и Франка сватали в "Юнайтед" еще минувшим летом, когда Тен Хаг находился на волоске от увольнения. А вот с Саутгейтом "красные дьяволы" в то время даже не контактировали, потому что Гарет был занят подготовкой к Евро-2024.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Саутгейт, Тен Хаг, тренеры, Тухель, Франк

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 08.10.2024 09:08 # theo-zm
    Эту конюшню расчищать замечаются все кто придёт

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  2. seregaball 08.10.2024 08:09 # seregaball
    Очередной тренер, будет изгоем, неудачником

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  3. quavo 08.10.2024 08:09 # quavo
    тухлого тащите!

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  4. insomniac 08.10.2024 08:03 # insomniac
    дебилы блять. если тен Хага и увольнять, то явно не этих каличей ему на замену. да только не факт что тен Хага увольнять стоит. в его условиях и гвардиола с эмери результат лучше не покажут.

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