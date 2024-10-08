МЮ рассматривает трех тренеров на замену Тен Хагу

"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех специалистов на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

Уже сегодня, во вторник, в Лондоне пройдет запланированная заранее встреча высшего руководства "Юнайтед", и боссам клуба предстоит решить, останется ли Тен Хаг на своем посту.



По информации talkSPORT, если "Юнайтед" все же решит уволить Тен Хага, то своего следующего рулевого клуб будет выбирать из шорт-листа, включающего в себя трех специалистов.



В этот список входят бывший тренер "Челси" Томас Тухель, экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, а также возглавляющий "Брентфорд" Томас Франк. Все трое имеют своих почитателей в руководстве "Юнайтед".



Тухеля и Франка сватали в "Юнайтед" еще минувшим летом, когда Тен Хаг находился на волоске от увольнения. А вот с Саутгейтом "красные дьяволы" в то время даже не контактировали, потому что Гарет был занят подготовкой к Евро-2024.