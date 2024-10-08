"Ливерпуль" интересуется Омаром Мармушем

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего немецкого "Айнтрахта" и сборной Египта Омара Мармуша.

Интерес к Мармушу из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом, когда справки насчет Омара наводили "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест".



С тех пор уровень интереса к Мармушу только вырос, потому что Омар блестяще начал новый сезон, и к числу претендентов на 25-летнего игрока присоединился "Ливерпуль", сообщает Sky Sport Germany.



Соотечественник звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в шести матчах нового сезона Бундеслиги, только в минувший уикенд отметившись дублем против "Баварии".



"Айнтрахт" находится в сильной переговорной позиции, потому что рассчитанный до 2027 года контракт Мармуша не предусматривает пункта о выкупе.