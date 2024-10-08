Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

Лидеры Премьер-Лиги синхронно победили и оторвались от преследователей в лице "Астон Виллы" и "Челси", сыгравших вничью. "Тоттенхэм" потерпел поражение, ведя в счете в два мяча с "Брайтоном", а "Манчестер Юнайтед" укрепился в нижней половине таблицы — об этом и другом в традиционных итогах тура.





Машина Слота движется в правильном направлении



Поразительно, что "Ливерпуль" при Арне Слотте уже добился улучшений в различных аспектах игры. При Юргене Клоппе "Ливерпуль" слишком часто пропускал необязательные голы, на отыгрыш которых уходило много времени и сил. Сейчас же Виргил Ван Дейк снова выглядит близким к своей лучшей форме, а Ибраима Конате может много бегать рядом с ним.



Райан Гравенберх выглядит как игрок, точно пасующий и одновременно подходящий для игры в прессинг. "Он высок и силен в дуэлях", — отметил Слот. Коди Гакпо организовал гол Диогу Жоты и чувствует себя гораздо комфортнее на флангах, чем в центре.



Минусы? В предстоящих более сложных испытаниях, возможно, придется поднять темп: "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити" вряд ли предоставят игрокам Слота так много времени. И хотя Мохамед Салах продолжает забивать голы, его индивидуализм и расточительность могут стать проблемой.



Эдерсон доказывает свою ценность для "Сити"



После того, как Эдерсон совершил несколько важных сейвов, не позволив в решающий момент забить "Фулхэму", в частности Адаме Траоре, Хосеп Гвардиола рассказал, что летний интерес со стороны саудовских клубов к первому номеру "Манчестер Сити" так и не был подтвержден.



"Он с первого дня знал, что я не хочу этого, и мы не хотим этого", — сказал менеджер "Сити". "Но предложение не поступило — настоящее предложение. Потому что они сделали предложение, но для голкипера команды, которая выиграла Премьер-Лигу четыре раза подряд, оно не было правильным — у него есть своя ценность, своя цена. Иначе он не может уйти".



Гвардиола похвалил бразильца за то, что после неопределенности он вновь обрел концентрацию. Каталонец также считает, что присутствие Штефана Ортеги помогло Эдерсону стать сильнее. "Иногда Эдерсон должен чувствовать, что ему нужно играть хорошо, иначе его заменит Штефан. И эта здоровая конкуренция, потому что они уважают друг друга и имеют невероятные отношения, делает нашу команду лучше".



В "Юнайтед" пришло время для важных решений



Бесконечные дебаты вращаются вокруг будущего Эрика Тен Хага. Патовая ситуация в матче "Манчестер Юнайтед" против "Астон Виллы" стала символом его периода — результат, который базируется исключительно на "тонких" моментах. Бруну Фернандеш пробил со штрафного в перекладину, Диогу Далот помешал Джейдену Филоджину забить гол, который, вероятно, стал бы победным и, несомненно, стал бы концом для Тен Хага. Все могло повернуться в лучшую и худшую для "Юнайтед" сторону, но результат оказался таким, когда Эрику еще есть за что цепляться.



Голландец и стал цепляться за легкие положительные моменты, но посредственность не может быть фактором, который нужно учитывать, оценивая длинную дистанцию. Одним из героев матча на "Вилла Парк" стал Джонни Эванс, которому в январе исполнится 37 лет. Сколько бы ни тратил на новых защитников "Юнайтед", но в его услугах клуб все равно время от времени нуждается. В то же время дорогостоящие Лисандро Мартинес и Маттейс Де Лигт оказались на скамейке.



Джошуа Зиркзее, заменивший Расмуса Хейлунда в середине второго тайма, уже открыл счет своим голам за новый клуб, но первое впечатление говорит о том, что купленный за 36.5 млн. фунтов у "Болоньи" игрок — еще одно неудачное приобретение. "Мы доверяем игрокам, и однажды все получится", — сказал Тен Хаг. Но "Юнайтед" не может ждать так долго.



Гнев Постекоглу можно понять



Очень странные вещи происходили на стадионе "Брайтона", где "Тоттенхэм" Анге Постекоглу, считающийся командой второго тайма, растранжирил добытое к перерыву преимущество в два мяча.



Постекоглу, всегда готовый защищать своих игроков, был вне себя от ярости и разнес свою команду после матча. И его можно было понять — "Тоттенхэм" допустил "камбэк" "чаек" вовсе не из-за каких-то системных сбоев в игре команды, а исключительно из-за индивидуальных ошибок игроков.



Ван де Вен, Удоджи допускали непростительные ошибки, как и вся команда в целом, тогда как "Брайтон" поймал свою игру, воспользовался подарками соперника и получил полновесные три очка в игре, которая должна была закончиться для команды Хюрцелера так же, как и недавний матч против "Челси".



Пикфорд снова заставил замолчать Toon Army



На "Гудисон Парк" были очевидные цели для фанатов обеих команд — ушедший со скандалом из "Эвертона" Энтони Гордон ощутил на себе всю ненависть "ирисок", а потомственный фанат "Сандерленда" Джордан Пикфорд традиционно стал объектом агрессии со стороны Toon Army — болельщиков "Ньюкасла".



Но в то время как Гордон не справился с давлением, не забив пенальти, Пикфорд традиционно процветал в условиях враждебности фанатов "Ньюкасла". Было время, когда голкипер, уроженец Сандерленда, не преминул бы ответить фанатам, но вот что он сказал после первого в сезоне "сухого" матча "Эвертона" в Премьер-Лиге: "Я просто продолжаю играть. Я извлек уроки из прошлого, сосредоточился и хочу сделать все возможное для команды. Они могут меня подколоть, но я не буду на это реагировать".



Отбитый Пикфордом пенальти Гордона, возможно, было самым ярким моментом матча. В обороне "ирисок", которую снова подкосили травмы и в которой отлично проявили себя запасные Джеймс Гарнер и Майкл Кин, чувство ответственности Пикфорда оказалось заразительным. Это был матч, в котором для "Эвертона" ничья была сродни победе, так как преимущество "сорок" было большим.



"Молотки" выместили всю злость на "трактористах"



До субботней победы над "Ипсвичем" со счетом 4:1 голевая результативность стартовой четверки "Вест Хэма" в первых шести матчах Премьер-Лиги состояла из одного гола Джаррода Боуэна и пенальти Лукаса Пакеты. Не совсем обильный урожай, ожидаемый при новом менеджере Хулене Лопетеги, но, благодаря не слишком надежной обороне "Ипсвича" суббота стала первым проблеском развлекательного, экспансивного стиля, которого жаждут болельщики "Вест Хэма".



Хозяева нанесли 13 ударов по воротам — их лучший результат в Премьер-Лиге за 19 лет, прошедших с момента начала подсчета этого параметра, и все четыре игрока атаки — Мичейл Антонио, Мохаммед Кудус, Боуэн и Пакета — забили.



Поскольку Никлас Фюллькруг залечивает травму, а Крисенсио Саммервилл еще не вышел на пик формы после своего летнего трансфера, голы придется забивать знакомому квартету. Они справились с этой задачей, но следующие две игры "молотков" — против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" — станут более серьезным испытанием. Здесь же "Вест Хэм" показал настрой и большое желание прервать серию неудач на старте сезона — отсюда и такой обильный голевой урожай в воротах "Ипсвича".



Гари О'Нил оказался под давлением



Если "Вулверхэмптон" не выдержал еженедельного испытания натиском "Брентфорда" с самого начала игры, пропустив уже через 76 секунд, то после этого все стало намного хуже. Марио Лемина недисциплинированно сфолил на Натане Коллинсе, заработав пенальти, который вывел "Брентфорд" вперед 2:1, а дальше защита "волков" была безнадежной.



Недовольство, начавшееся, когда "волки" обыграли только "Лутон" в последних 10 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона, превратилось в крики протеста против Гари О'Нила, когда "Брентфорд" устроил погром.



"Вы не знаете, что делаете", — скандировали болельщики на выезде. "Сумасшедшие, сумасшедшие голы, которые мы подарили сопернику", — сказал менеджер "Вулверхэмптона", повторив свои слова в августе, когда "Челси" выиграл 2:6 на "Молинью".



Кажется, менеджер "волков" обречен. Ни одного "клин-шита" в лиге с февраля — это суровая статистика. "Без понятия", — сказал О'Нил о своем будущем. "В какой-то момент кто-то скажет мне остановиться, и я остановлюсь".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru