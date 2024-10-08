Мазрауи не поехал в сборную Марокко

Защитник Нуссаир Мазрауи стал очередным игроком "Манчестер Юнайтед", который не смог откликнуться на вызов в свою сборную.

26-летний Мазрауи был заменен в перерыве матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье, уступив свое место справа в обороне Виктору Линделефу.



Возникшие у Мазрауи проблемы со здоровьем оказались достаточно серьезными, чтобы Нуссаир отказался от поездки в сборную Марокко, которой предстоит сыграть против ЦАР 12 и 15 октября, сообщает Evening Standard.



Ранее днем также стало известно, что вингер Алехандро Гарначо не поедет в сборную Аргентины, а полузащитник Кобби Майну — в сборную Англии.



Однако на "Вилла Парк" команда Эрика Тен Хага понесла еще одну потерю. Как и Мазрауи, в перерыве был заменен защитник Харри Магуайра, который, правда, и не был вызван в сборную Англии.