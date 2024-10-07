Конса, Майну и Гиббс-Уайт не помогут сборной Англии в октябре
Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса и полузащитники Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед" с Морганом Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест" не помогут сборной Англии в матчах Лиги Наций в октябре.
Все трое перечисленных игроков получили травмы в матчах за свои клубы в минувший уикенд. При этом Конса был заменен уже на 12-й минуте безголевого поединка против "Юнайтед", повредив заднюю поверхность бедра.
Остальные 22 игрока, которых временный тренер сборной Англии Ли Карсли вызвал на матчи против Греции и Финляндии, явились в тренировочный центр "Сент-Джордж Парк" в понедельник.
Среди прибывших был замечен капитан англичан Харри Кейн, которому потребовалась замена в матче за "Баварию" против "Айнтрахта" в воскресенье из-за проблем с правой ногой.
В данный момент Карсли не планирует никого дополнительно приглашать на место выбывших игроков, сообщает Sky Sports.
07.10.2024 23:00
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