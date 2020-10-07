Тен Хаг отправился отдыхать с уверенностью, что его не уволят

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отправился отдыхать с уверенностью, что ему не грозит увольнение.

Во вторник высшее руководство "Юнайтед" соберется в Лондоне, чтобы принять решение по Тен Хагу, однако Эрик решил не дожидаться этого вердикта.

Как сообщает ESPN, Тен Хаг переговорил со своими руководителями после безголевого матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье (0:0).

На "Вилла Парк" Тен Хаг не услышал никаких намеков на то, что может лишиться работы, поэтому, предоставив отгулы игрокам, которые не поехали в сборные, отправился отдыхать и сам.

Тен Хаг уверен, что в данный момент его работа в безопасности, однако Эрик осознает, что результаты и игра команды нуждаются в улучшении.

Добавим, свой следующий матч "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" 19 октября.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2024 22:00

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