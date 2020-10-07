Тен Хаг отправился отдыхать с уверенностью, что его не уволят

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отправился отдыхать с уверенностью, что ему не грозит увольнение.

Во вторник высшее руководство "Юнайтед" соберется в Лондоне, чтобы принять решение по Тен Хагу, однако Эрик решил не дожидаться этого вердикта.



Как сообщает ESPN, Тен Хаг переговорил со своими руководителями после безголевого матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье (0:0).



На "Вилла Парк" Тен Хаг не услышал никаких намеков на то, что может лишиться работы, поэтому, предоставив отгулы игрокам, которые не поехали в сборные, отправился отдыхать и сам.



Тен Хаг уверен, что в данный момент его работа в безопасности, однако Эрик осознает, что результаты и игра команды нуждаются в улучшении.



Добавим, свой следующий матч "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" 19 октября.