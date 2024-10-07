Ван Нистелрой — фаворит на роль временного тренера"Юнайтед"

Рууд Ван Нистелрой и Эрик Тен Хаг Рууд Ван Нистелрой является фаворитом на роль временно исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", если Эрик Тен Хаг покинет свой пост.

Во вторник в Лондоне соберется высшее руководство "Юнайтед", чтобы принять решение насчет дальнейшего пребывания Тен Хага на тренерском мостике.

Данная встреча не является кризисной и была запланирована заранее, однако неудачный старт "Юнайтед" в новом сезоне делает будущее Тен Хага главным вопросом на повестке дня.

По информации The Guardian, если во вторник боссы "Юнайтед" решат уволить Тен Хага, то управление командой с высокой вероятностью будет доверено его ассистенту Ван Нистелрою.

В декабре 2018, после увольнения Жозе Моуриньо, Оле Гуннар Сульшер тоже сперва стал лишь временным тренером, но, хорошо себя проявив в этой роли, уже в марте получил свою работу на постоянной основе.

Ван Нистелрой только минувшим летом вернулся в "Юнайтед", с которым он в качестве игрока завоевал титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.

48-летний голландец уже имеет опыт самостоятельной тренерской работы, в сезоне 2022/23 возглавляя ПСВ.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2024 21:00

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