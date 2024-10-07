Ван Нистелрой — фаворит на роль временного тренера"Юнайтед"

Рууд Ван Нистелрой является фаворитом на роль временно исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед", если Эрик Тен Хаг покинет свой пост.

Во вторник в Лондоне соберется высшее руководство "Юнайтед", чтобы принять решение насчет дальнейшего пребывания Тен Хага на тренерском мостике.



Данная встреча не является кризисной и была запланирована заранее, однако неудачный старт "Юнайтед" в новом сезоне делает будущее Тен Хага главным вопросом на повестке дня.



По информации The Guardian, если во вторник боссы "Юнайтед" решат уволить Тен Хага, то управление командой с высокой вероятностью будет доверено его ассистенту Ван Нистелрою.



В декабре 2018, после увольнения Жозе Моуриньо, Оле Гуннар Сульшер тоже сперва стал лишь временным тренером, но, хорошо себя проявив в этой роли, уже в марте получил свою работу на постоянной основе.



Ван Нистелрой только минувшим летом вернулся в "Юнайтед", с которым он в качестве игрока завоевал титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.



48-летний голландец уже имеет опыт самостоятельной тренерской работы, в сезоне 2022/23 возглавляя ПСВ.