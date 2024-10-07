Куанса заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Центральный защитник Джарелл Куанса заключил с "Ливерпулем" новый долгосрочный контракт.

Куанса находится в системе "Ливерпуля" с пяти лет, дебютировав за первую команду против "Ньюкасла" в августе 2023.



Всего 21-летний Куанса сыграл 33 матча за "Ливерпуль" в сезоне 2023/24, попав в расширенную заявку заявку сборной Англии на Евро-2024.



Минувшим летом Куансой интересовался "Ньюкасл", однако "Ливерпуль" наотрез отказался использовать Джарелла в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "сорок" Энтони Гордона.



Куанса вышел в стартовом составе "Ливерпуля" на матч первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Ипсвича", будучи замененным уже в перерыве. С тех пор Джарелл еще лишь однажды сыграл за "красных".



Несмотря на смазанный старт сезона, Куанса получил свою награду за достигнутый прогресс в виде нового контракта.



"Я не могу быть счастливее в данную минуту. Думаю, то, каким образом новый тренер взялся за работу, и его тренерский стиль сыграли огромную роль в этом".



"Думаю, это лучший клуб в мире для меня, чтобы развиваться и становиться лучше как игрок".



"Думаю, окружающие меня игроки, с которыми я тесно работаю и которых слушаю, являются лучшими на своих позициях. Поэтому для меня, наверное, нет места лучше", — сообщил Куанса.