Гарначо не поехал в сборную Аргентины

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо не смог откликнуться на вызов из сборной Аргентины по причине проблем с коленом.

20-летний Гарначо вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне (0:0) и провел на "Вилла Парк" все 90 минут.

Однако Manchester Evening News утверждает, что затем Гарначо не поехал в расположение своей сборной, которая в этот международный перерыв сыграет против Венесуэлы и Боливии в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.

По информации издания, колено беспокоило Гарначо всю прошлую неделю и стало главной причиной, почему Алехандро не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч Лиги Европы против "Порту" в четверг, лишь появившись на замену в перерыве.

Аккурат перед международным перерывом проблемы с коленом обострилась, и было решено, что Гарначо останется в расположении "Юнайтед" в качестве меры предосторожности.

Добавим, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг называл Гарначо лучшим игроком своей команды на старте нового сезона. В семи матчах Премьер-Лиги Алехандро забил один гол и отдал одную результативную передачу.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, сборная Аргентины, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 205

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 07.10.2024 19:24 # redwhitegun
    У Хаверца отмазку спиздили)

    (ответить)

  2. narcot 07.10.2024 19:15 # narcot
    нахуй его туда вообще вызывать ухехеххехе

    (ответить)

  3. eakz 07.10.2024 19:10 # eakz
    тайно обоссал месси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: