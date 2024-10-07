Гарначо не поехал в сборную Аргентины
Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо не смог откликнуться на вызов из сборной Аргентины по причине проблем с коленом.
20-летний Гарначо вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне (0:0) и провел на "Вилла Парк" все 90 минут.
Однако Manchester Evening News утверждает, что затем Гарначо не поехал в расположение своей сборной, которая в этот международный перерыв сыграет против Венесуэлы и Боливии в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.
По информации издания, колено беспокоило Гарначо всю прошлую неделю и стало главной причиной, почему Алехандро не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч Лиги Европы против "Порту" в четверг, лишь появившись на замену в перерыве.
Аккурат перед международным перерывом проблемы с коленом обострилась, и было решено, что Гарначо останется в расположении "Юнайтед" в качестве меры предосторожности.
Добавим, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг называл Гарначо лучшим игроком своей команды на старте нового сезона. В семи матчах Премьер-Лиги Алехандро забил один гол и отдал одную результативную передачу.
07.10.2024 19:00
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У Хаверца отмазку спиздили)
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нахуй его туда вообще вызывать ухехеххехе
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тайно обоссал месси
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