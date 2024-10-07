"Сити" успешно оспорил APT-правила Премьер-Лиги

"Манчестер Сити" частично выиграл дело против Премьер-Лиги насчет ограничений по заключению спонсорских контрактов.

Напомним, в июне стало известно, что "Сити" подал беспрецедентный иск к Премьер-Лиге, решив оспорить так называемые APT-правила (Associated Party Transactions).



Данные правила ограничивают транзакции между связанными сторонами, в результате чего клубы Премьер-Лиги утратили возможность подписывать спонсорские контракты с компаниями, которые могут быть аффилированны с их владельцами, а также были вынуждены доказывать, что эти контракты соответствуют рыночной стоимости.



Изначально данные правила были внедрены Премьер-Лигой в декабре 2021 — из опасений, что саудовские владельцы "Ньюкасла" начнут искусственно накачивать свой клуб деньгами.



Как сообщает Sky Sports, опубликованный сегодня вердикт независимой комиссии гласит, что APT-правила являются незаконными по двум специфическим аспектам.



Также трибунал признал, что Премьер-Лига незаконно заблокировала две спонсорские сделки "Сити" — с First Abu Dhabi Bank и Etihad Aviation Group.



При этом часть претензий "Сити" насчет APT-правил была отклонена. "Челси", "Ньюкасл" и "Эвертон" проходили свидетелями по этому делу со стороны "горожан". Со стороны Премьер-Лиги свидетелями значились "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Брайтон" и "Вест Хэм".



Вердикт комиссии не имеет прямого отношения к делу по 115 нарушениям правил ФФП, но определенно повышает шансы "Сити" одержать юридическую победу и там.