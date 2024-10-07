Мареска уверен, что "Челси" справится с дисквалификациями благодаря ротации

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что политика ротации поможет его команде справиться с дисквалификациями защитников Весле Фофана и Марка Кукурельи на матч против "Ливерпуля".

Накануне против "Ноттингем Форест" Мареска полностью поменял стартовый состав своей команды относительно матча Лиги Европы против "Гента" в прошлый четверг.



Потеря двух очков против завершавшего матч вдесятером "Форест" была дополнительно омрачена желтыми карточками Фофана и Кукурельи, которые теперь пропустят выезд к "Ливерпулю" из-за перебора "горчичников".



Однако Мареска не переживает из-за дисквалификаций двух ведущих защитников, потому что в "Челси" заведено за правило активно ротировать состав.



"У нас в первой команде 25 игроков. У всех клубов примерно такое количество. Я не думаю, что это только у нас".



"Мы стараемся делать так, чтобы игровые минуты были распределены между ими всеми. Причина этого в том, что они заслуживают играть".



"Те, кто сыграл против "Гента", были хороши и, наверное, заслуживали сыграть снова, но были 11 других, кто великолепно потрудился против "Брайтона". Мы стараемся использовать их всех наилучшим образом".



"Когда у вас травма или красная карточка, как сейчас, когда у нас не будет Уэса и Марка, мы собираемся задействовать некоторых других парней, которых сегодня не было в стартовых 11", — цитирует Мареску The Independent.