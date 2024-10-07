Дуран заключил новый контракт с "Виллой" до 2030 года
"Астон Вилла" наградила Джона Дурана новым контрактом на улучшенных условиях за блестящий старт сезона колумбийского нападающего.
Минувшим летом Дуран едва не покинул "Виллу". Джон уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом", однако ни с одним из заинтересованных в игроке клубов бирмингемцам договориться не удалось.
Дуран остался на "Вилла Парк" и с тех пор забил шесть голов во всех соревнованиях, хотя в стартовом составе выходил лишь однажды.
Свой последний на данный момент гол Дуран забил посреди прошлой недели, обеспечив "Вилле" победу 1:0 над "Баварией" в Лиге Чемпионов.
За свои успехи Дуран, выступающий за "Виллу" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 18 миллионов фунтов в январе 2023, был вознагражден новым контрактом до 2030 года.
Добавим, в своих 56 матчах за "Виллу" Дуран забил 14 голов. За сборную Колумбии Джон отличился лишь однажды, сыграв 12 поединков.
07.10.2024 16:00
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