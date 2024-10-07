Гвардиола переживал, что Эдерсон может уйти из "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что переживал насчет возможного ухода голкипера Эдерсона из клуба минувшим летом.
Эдерсон бессменно является первым номером "Сити" с момента своего перехода из "Бенфики" летом 2017. За семь сезонов на "Этихад" бразилец выиграл все возможные трофеи.
Минувшим летом к Эдерсону существовал серьезный интерес из Саудовской Аравии, что тревожило Гвардиолу, однако "Сити" так и не получил соответствующих своим ожиданиям предложений по 31-летнему голкиперу.
"Конечно, я переживал. Он является важной фигурой в нашей команде. Конечно, в конце концов этого не случилось. Нам повезло обладать им. Надеюсь, он счастлив".
"Он знает, что с первого дня я не хотел его ухода, мы не хотели его ухода".
"Правда в том, что предложение так и не поступило. Я имею ввиду реальное предложение, а не то, что предложили они за имеющего свою цену голкипера команды, которая выиграла Премьер-Лигу четыре раза подряд. Иначе он не мог уйти".
"Возможно, если бы предложение поступило, его бы не было здесь. Такова правда".
"Эдерсон так силен. У него могла появиться мысль насчет ухода, но когда он передумал, то уже через секунду сказал: "Окей, я остаюсь здесь, и я буду стараться изо всех сил", — цитирует Гвардиолу The Independent.
07.10.2024 15:00
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