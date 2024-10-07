О'Нилу не грозит увольнение из "Вулверхэмптона"

Главному тренеру "Вулверхэмптона" Гари О'Нилу пока не грозит увольнение, несмотря на ужасный старт нового сезона.

В минувшую субботу "Вулверхэмптон" потерпел поражение 5:3 в гостях "Брентфорда", и приехавшие на этот выезд болельщики были очень злы на свою команду и ее наставника.



В данный момент "волки" занимают последнее место в Премьер-Лиге, не выиграв ни одного из семи первых матчей и пропустив 21 гол.



На самом деле спад в игре "Вулверхэмптона" наметился еще в конце прошлого сезона, и подопечные О'Нила могут похвастать лишь одной победой в 17 последних матчах Премьер-Лиги.



Однако The Telegraph утверждает, что О'Нил сохраняет полную поддержку руководства "Вулверхэмптона". На "Молинью" считают, что Гари заслуживает времени на исправление ситуации.



Кроме того, 41-летний англичанин лишь в августе заключил с "волками" новый контракт на четыре года.