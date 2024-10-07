Тен Хаг: "Мы на одной волне с руководством"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что у него есть полное взаимопонимание с руководством клуба.

В воскресенье на "Вилла Парк", где подопечные Тен Хага сыграли без голов против "Виллы", присутствовало все высшее руководство "Юнайтед", сэра Джима Рэтклиффа, сэра Дейва Брэйлсфорда, Омара Берраду, Дэна Эшуорта, Джейсона Уилкокса и даже сэра Алексе Фергюсона.



Согласно слухам, теперь боссы "Юнайтед" соберутся во вторник, чтобы обсудить возможное увольнение Тен Хага, однако Эрик уверяет, что в его отношениях с руководством все гладко



"Мы всегда разговариваем. Мы разговариваем каждую неделю".



"Все мы на борту, все вместе, на одной волне. Мы знаем, в направлении чего трудимся".



"Это долгосрочный проект, и мы должны продолжать совершенствовать процесс".



"Мы провели два очень тяжелых выездных матча, и мы показали сплоченность и дух, но также игроки показали, что у них есть вера", — цитирует Тен Хага Sky Sports.