Скоулз — об игре МЮ против "Виллы": "Это была тактика выживания"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал "тактикой выживания" манеры игры "красных дьяволов" в матче против "Астон Виллы".

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 0:0 на "Вилла Парк". Ни одна из команд не осмелилась взять инициативу в свои руки и подвергнуть соперника серьезному давлению.



По мнению Скоулза, обе команды ощущали влияние своих предыдущих матчей. Пол не увидел, что "Юнайтед" хочет одержать победу.



"Это набранное очко для "Юнайтед". Они приехали в сложное место, находясь под большим давлением. У меня никогда не было ощущения, что они постараются выиграть матч. Это больше была тактика выживания, нежели что-либо еще".



"Несмотря на все сказанное перед матчем, против "Юнайтед" было довольно тяжело играть сегодня, и вдобавок нужно учитывать матчи посреди недели. "Вилла" получила большой импульс, одержав победу над "Баварией" при мощной атмосфере. Сегодня "Вилле" было сложно повторить это. Было видно, что они немного страдают".



"А "Манчестер Юнайтед" совершил сложный выезд в четверг вечером, сыграв тяжелый матч против "Порту" вдесятером, поэтому я думаю, игра сегодня отражает матчи обоих клубов посреди недели", — цитирует Скоулза Daily Mail.