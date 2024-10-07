"Юнайтед" возобновит переговоры с Тухелем, если Тен Хаг будет уволен

"Манчестер Юнайтед" возобновит переговоры с бывшим главным тренером "Челси" Томасом Тухелем в случае увольнения Эрика Тен Хага.

Безголевую ничью "Юнайтед" в гостях у "Астон Виллы" накануне посетило все высшее руководство: совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф, исполнительный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс. Рядом с ними на "Вилла Парк" расположился бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.



В ближайший вторник боссы "Юнайтед" соберутся снова — в офисе клуба в Лондоне. На эту встречу также прилетит Джоэл Глэйзер, другой совладелец "дьяволов".



Главным вопросом на повестке дня будет судьба Тен Хага, чей третий сезон в "Юнайтед" пока не ладится. В данный момент "дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы стартовали с двух ничейных результатов.



Издание i Sport ожидает, что в случае расставания с Тен Хагом "Юнайтед" возобновит переговоры с Тухелем, которого "дьяволы" едва не назначили минувшим летом.



Приход Тухеля на место Тен Хага после победного для "Юнайтед" финала Кубка Англии сорвался из-за разногласий насчет того, какую власть получит Томас в клубе.



Источник может подтвердить, что в преддверии финала Кубка Англии в мае "Юнайтед" также провел собеседования с Маурисио Почеттино и Томасом Франком. Первый с тех пор возглавил сборную США, а второй продолжает тренировать "Брентфорд".



Также утверждается, что лично Рэтклифф предпочел бы видеть следующим главным тренером "Юнайтед" Гарета Саутгейта или Грэма Поттера, однако сэр Джим позволит руководителям клуба самим выбрать наиболее достойного кандидата.